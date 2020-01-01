كورتوا يتفوق على أجويرو وأرتور في الفورمولا 1

هل ترك نجوم كرة القدم اللعبة واتجهوا إلى الفورمولا وان؟

تفوق تيبو كورتوا على كل من سيرخيو أجويرو وأرتور ميلو في معركة الفورمولا وان الافتراضية التي يشاركون فيها من بين لاعبي كرة القدم.

وتقام منافسات فورمولا وان افتراضية في الوقت الحالي بسبب توقف السباقات نتيجة لتفشي فيروس كورونا، تلك التي يشارك فيها بعض نجوم كرة القدم.

ومن أبرز المشاركين المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي وتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أرتور ميلو لاعب وسط برشلونة.

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وبين لاعبي كرة القدم، احتل حارس ريال مدريد كورتوا المركز الثاني عشر مناصفة مع ألفا روميو، أما أجويرو فجاء في المركز الرابع عشر مع رد بول، بينما جاء أرتور في المركز التاسع عشر مع هاس.

ونظرًا لأنه كان من المقرر أن تتجه الفورمولا وان إلى حلبة برشلونة الإسبانية نهاية الأسبوع الحالي، فإن السباق الافتراضي يوم الأحد أقيم في تلك الحلبة باستخدام لعبة “F1 2019” الشهيرة.

في بقية النتائج، وتصدر لوكلير الفائز في سباقين من السباقات الأربعة الماضية الجولة من اللفة الثانية بينما تراجع راسل إلى المركز الخامس.

وتقدم ألكسندر ألبون سائق ريد بول إلى المركز الثاني في اللفة الرابعة ثم دخل حارة الصيانة متبعا استراتيجية التوقف مرتين التي تسببت في تراجعه بعدما توقف منافسوه مرة واحدة فقط.

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يذكر أن النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو كان قد صرح بأنه يحب أن يكرر التجربة مرة أخرى نظرًا لكونها ممتعة وشيقة للغاية وبها نوع آخر من التنافس.