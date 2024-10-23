"لن نعود في النتيجة دائمًا".. كورتوا يبرر غضبه خلال مباراة دورتموند ويمنح روشتة الفوز على برشلونة!

النادي الملكي يعرف جيدًا من أين تؤكل الكتف

ظهر تيبو كورتوا غاضبًا للغاية خلال مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، رغم قدرة الملكي في نهاية المطاف على الفوز بنتيجة كبيرة بعد التأخر بهدفين نظيفين في الشوط الأول.

وقال كورتوا في تصريحات لشبكة "موفيستار" عقب المباراة حين سئل عن سر غضبه الشديد: "في الشوط الأول لم نؤد بشكل جيد، لم نضغط جيدًا، لقد شكلوا خطورة كبيرة علينا وسجلوا هدفين سريعًا وامتلكوا فرصًا أخرى، بين الشوطين قيمنا الوضع، وعرفنا أين يمكننا التحسن".

وأردف: "لقد قمنا برد الفعل، قلنا لأنفسنا إننا لو سجلنا أول هدف فسنربح، في الشوط الثاني ضغطنا بشكل أفضل ولعبنا رجلًا لرجل بشكل جيد، بالحدة التي يستحقها دوري الأبطال وهذا ما أحدث الفارق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لقد كنت غاضبًا بسبب أنهم كانوا يلعبون بسهولة كبيرة عند حدود منطقنا، براندت الذي يمتلك تصويبات قوية صوب وتصديت بشكل جيد، ولكن إذا كانت ذهبت أعلى قليلًا إلى الزاوية كانت النتيجة ستصبح 3-0 بين الشوطين، كان علينا أن نستيقظ ونرد الفعل، ولكننا لن نفعل هذا دائمًا، يوم السبت (أمام برشلونة) من الضروري أن نبدأ كما أنهينا شوطنا الثاني (أمام دورتموند)".

وفسر كورتوا سر عودة ريال مدريد الدائمة في النتيجة حين يكون متأخرًا فقال: "على أرضية الملعب تشعر بهم (الخصم) تلاحظ الأمر، لا أريد أن أسميه الخوف لدى المنافس، ولكنها معرفة أن ريال مدريد يستطيع أن يؤذيك".