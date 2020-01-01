كورتوا: ميسي مثل أي لاعب آخر ولا أخشاه

تصريحات جريئة من كورتوا..

رفض البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد، التضخيم من الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، قبل المواجهة التي تجمعهما غدًا الأحد، في الكلاسيكو.

ويستضيف ريال مدريد، نظيره برشلونة، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين، من عمر الدوري الإسباني.

وقال كورتوا، في تصريحات لشبكة "Eleven sports": "أنا لا أفكر في ميسي قبل الكلاسيكو، ربما حدث ذلك خلال موسمي الأول مع أتلتيكو مدريد، خاصة عندما تلعب على ملعب كامب نو لأول مرة، ولكن الأمر بعدها لم يعد كذلك".

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وأضاف حارس تشيلسي السابق: "بالنسبة لي، ميسي مثل أي لاعب آخر، ليست لدي أي مخاوف منه، نحن ندرس تحركاته، مثلما نفعل مع أي لاعب من سيلتا فيجو أو ليفانتي، لا يوجد فرق في هذا الصدد".

ميسي شارك في 29 مباراة هذا الموسم مع برشلونة، بمختلف المسابقات، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 16.

ويعتلي برشلونة صدارة الدوري الإسباني، برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، الوصيف.