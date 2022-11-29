كورتوا: لو اكتشفنا الخائن سيكون آخر أيامه في منتخب بلجيكا!

حارس الشياطين الحمر يتوعد

يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام داخل معسكر المنتخب البلجيكي، وهذا ما تظهره التصريحات الغاضبة مؤخرًا من تيبو كورتوا حامي عرين الشياطين الحمر الذي لا يقدم أفضل المستويات في البطولة خصوصًا بعد تلقيه هدفين من المغرب.

تقارير صحفية أشارت مؤخرًا إلى أن الثلاثي تيبو كورتوا ويان فيرتونخين وإيدين هازارد دخلوا في مشادة داخل غرفة الملابس في أعقاب الهزيمة البلجيكية من المغرب، الأمر الذي رد عليه كورتوا بعنف.

وقال كورتوا في تصريحات لـ"وول فوت": "نقول أشياء لبعضنا وفي بعض الأحيان تكون جيدة ولكننا لا نخرج عن الإطار، لكن الأهم هو أن يظل الكلام على الطاولة أو على الصعيد الفردي ومستوى المنتخب، أن نحل كل شيء سويًا".

وأضاف: "المشكلة أن ما يقال في الصحافة ليس دائمًا هو الصواب، أيًا كان الشخص الذي قام بتسريب ذلك الأمر، وهو أمر لا نريد أن نعرفه، إذا عرفناه فسيكون آخر يوم له في المنتخب الوطني".

حارس ريال مدريد أردف: "لا توجد مشكلات في الفريق، هناك رغبة إضافية في خلق مشكلات مؤخرًا وهذا ما يحدث عقب أي هزيمة، لا يكون أحد سعيدًا ولكن هذا يقربنا من بعضنا البعض، وسنمنح كل ما لدينا في الملعب يوم الخميس (أمام كرواتيا)".