كورتوا لن يرتدي القميص رقم 1 مع ريال مدريد بعد رحيل نافاس

قوانين الاتحاد الإسباني تمنع الحارس البلجيكي من ارتداء القميص رقم 1 مع الميرنجي

فيسبوك تويتر بلال محمد

لن يستطيع تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد ارتداء القميص رقم 1 مع الفريق الملكي هذا الموسم، حتى بعد رحيل كيلور نافاس حارس الفريق الأساسي.

وكان كورتوا يرتدي القميص رقم 13، بينما يرتدي نافاس القميص رقم 1، إلا أن الأخير انتقل بالأمس إلى باريس سان جيرمان وانضم أريولا حارس الفريق الفرنسي.

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ووفقاً لقوانين الاتحاد الإسباني، فإنه لا يحق للاعبين تغيير أرقامهم في منتصف الموسم، مما سيمنع كورتوا من ارتداء القميص رقم 1 في الفريق الملكي.

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ومن المنتظر ان يرتدي الوافد الجديد أريولا القميص رقم 1 مع ريال مدريد في موسمه الأول.