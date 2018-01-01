كورتوا: توجت مع مورينيو بالبطولات وأكن له كل احترام

ثيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد يعلق على شائعات قدوم مورينيو لريال مدريد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى ثيبو كرتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد سعادته باللقب الأول له مع الفريق، وذلك عقب التتويج بكأس العالم للأندية بعد الانتصار على فريق العين الإماراتي برباعية مقابل هدف.

وقال الحارس الدولي البلجيكي: "إنها مكافأة مستحقة للفريق الذي توج بدوري الأبطال، ثم انتصر على كاشيما انتلرز بطل دوري أبطال أسيا، والعين الذي فاز بالمباريات الثلاث التي خاضها في البطولة ومنها ريفر بليت، لذلك فهو فوز مستحق".

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أما عن المنافسة بينه وبين الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس على حراسة عرين ريال مدريد فقال: "أحترم نافاس كثيرًا مثله مثل أي لاعب آخر في الفريق، بالتأكيد الجلوس على دكة البدلاء لا يرضي أي لاعب، لقد فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات وهو يتدرب بشكل جدي، علاقتي به جيدة بالطبع والتنافس يصب في مصلحة الفريق".

وعن شائعات عودة المدرب جوزية مورينيو مدربه السابق في تشيلسي إلى ريال مدريد قال كورتوا: "قرأت الكثير من الشائعات مثل أي شخص، مورينيو مدرب عظيم، توجت معه بالبطولات من قبل وأحترمه كثيرًا وأتمنى له كل التوفيق في المستقبل".