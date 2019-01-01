كورتوا: تجاوزنا الفترة الصعبة وبيل لم يفاجئني

الحارس البلجيكي يشيد بالويلزي جاريث بيل

أثنى حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا على زميله الويلزي جاريث بيل، بعد ظهوره اللافت أمام سيلتا فيجو في مباراة اليوم السبت، التي أقيمت على ملعب "بالايدوس" وانتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة 3-1 في افتتاح موسم الليجا الجديد.

وبعد المباراة، سُئل عما إذا كان أدائه اليوم الأفضل بالنسبة له، فأجاب لصحيفة "ماركا" قائلاً "في العام الماضي أيضًا في مباراة هويسكا وفاييكانو وروما، وأحيانًا لا تسير الأمور على ما يرام، لكن اليوم شعرت أنني في أفضل حالاتي، خاصة عندما كنا نلعب بعشرة لاعبين والنتيجة 1-0".

وأضاف "في فترة الاستعداد للموسم الجديد، لم تكن الأمور على ما يرام، لكننا استعدنا ثقتنا بأنفسنا هذا الموسم، وكنا نعتقد أننا نعمل بشكل جيد، وبطبيعة الحال الشيء المهم أننا حصدنا الثلاث نقاط".

من جهة أخرى، سُئل هل تفاجأ بمشاركة جاريث بيل منذ البداية، رغم أنه كان على قائمة المغادرين هذا الصيف، فكانت إجابته "لا لم أتفاجأ لأن المدرب لديه الحق في اختيار أفضل اللاعبين وتشكيلته الأساسية، لكن بيل قدم مباراة رائعة اليوم".

وعن فرصه في حماية عرين اللوس بلانكوس في دوري الأبطال، قال "أحاول اللعب بشكل جيد، وبعد ذلك أترك القرار للمدرب. هل قلت أنك الحارس الأول؟ يبدو أن تصريحي أسئ فهمه، ما كنت أقصده أن المدرب سيكون واضحًا، وبالنسبة لي أعرف ما يتعين علي القيام به في التدريبات، وكلما ساعدت الفريق كان ذلك أفضل".

لحظة تتويج الزعيم ببطولة #كأس_الشيخ_جاسم واللقب الـ 70 في تاريخ السد والبطولة الأولى في مسيرة تشافي التدريبية 🌟🏆 pic.twitter.com/CMfviuhtgA — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 17, 2019

وختم بالحديث عن مواطنه إدين هازارد، الذي تعرض لانتكاسة قبل أن يخوض مباراته الرسمية الأولى بالقميص الملكي، بقوله "لم أعرف ذلك في التدريبات، فوجئت بغيابه، لكنه سيعود سريعًا".