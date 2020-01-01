كوتينيو يكشف ما تعلمه في بايرن ميونخ ويعد بالمزيد مع برشلونة

نضج كثيرًا..

كشف فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، أنه تطور كثيرًا من الناحية البدنية مع بايرن ميونخ بسبب كثافة التدريبات، فيما أكد على سعادته حاليًا بمستواه في كامب نو.

وكان كوتينيو قد حقق الثلاثية رفقة البافاري الموسم الماضي أثناء إعارته من البرسا، قبل أن يعود إلى كتالونيا بعدما قرر النادي الألماني عدم شراء عقده.

ورغم الفترة الأولى السيئة للبرازيلي مع برشلونة، لكنه ظهر بمستوى مميز في أول ثلاث مباريات هذا الموسم ويحظى بثقة كبيرة من المدرب رونالد كومان.

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كوتينيو في تصريحات للصحافة قال "لقد عدت إلى برشلونة راغبًا في العمل حتى يسير كل شيء كما أريد، أنا متحمس وسعيد للغاية".

كما أضاف "استقبلت بشكل جيد عند العودة إلى برشلونة، لقد بدأت الموسم بالقدم اليمنى (بصورة جيدة)، ألعب جيدًا وأنا سعيد للغاية وأعتزم رفع كثافة عملي للحد الأقصى لتحقيق أشياء رائعة هذا الموسم".

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وتابع "أريد تحقيق أشياء عظيمة، وهذا يعني الفوز بالألقاب، لذلك أعتزم المحافظة على اللحظة الجيدة التي أنا فيها الآن، أنا في لحظة ثقة وفرح".

"إذا كان هناك شيء تعلمته في العامين الأخيرين من حياتي، فهو يتعلق بقوة المباريات وطريقة التدريب، هذا جانب أساسي، وهو كيف يعمل برشلونة وبايرن والمنتخب البرازيلي حاليًا."

وأتم "في بايرن تعلمت الكثير عن العمل، فهم مكثفون للغاية على صعيد التدريب والنتيجة الطبيعية هي التطور في الشق البدني، وهو ما حدث فعلًا لأنك تعمل كثيرًا، وقد عملت كثيرًا بالفعل".

يذكر أن كوتينيو يشارك حاليًا مع المنتخب البرازيلي في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينية، وسجل هدفًا خلال فوز السيليساو بخماسية على بوليفيا في الجولة الأولى.