كوتينيو يرد على اتهامات تمرده ويعلق على عودة تشافي لبرشلونة

نفى البرازيلي فيليب كوتينيو، مهاجم نادي برشلونة، ما تردد حول تمرده على مدربه سيرجي بارجوان في مباراة سيلتا فيجو الأخيرة بالليجا.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل استعدادًا لخوض تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم والذي تحدث فيها أيضًا عن وصول تشافي إلى "كامب نو".

ماذا حدث مع كوتيينو؟

خلال مباراة الفريق أمام سيلتا فيجو والتي انتهت بالتعادل 3-3، التقطت كوتينيو وهو يبدو عليه الغضب بعد أن طلب مدرب الفريق، سيرجي بارجوان منه النزول بديلًا لأنسو فاتي التي تعرض لإصابة في نهاية الشوط الأول.

وظهر كوتينيو وهو يتحرك ببطء من على مقاعد البدلاء ببطء شديد وكأنه لا يريد أن يلعب، مما تسبب في النهاية بإقحام بالدي بدلًا من فاتي وليس البرازيلي

لتخرج العديد من التقارير التي تفيد بأن كوتينيو قد أبلغ الجهاز الفني لبرشلونة أنه لا يريد اللعب، وترجم ذلك فعليًا من خلال حركته البطيئة وغير المتحفزة عندما طُلب منه القيام بالإحماء.

ماذا قال كوتينيو عن ذلك؟

قال البرازيلي: "لقد فوجئت جدًا عندما رأيت الأخبار تنشر لأنني طوال مسيرتي المهنية لم افتقر أبدا للاحترافية، يمكنهم البحث في أي مكان لعبت فيه لقد كنت دائما احترم الجميع".

وأضاف "أنا كذلك احترم رأي الصحفيين، ولكنهم دائما يختلقون أشياء كافية".

ماذا قال كوتينيو عن تشافي؟

وتطرق النجم البرازيلي للحديث عن مدرب برشلونة الجديد، حيث قال: كان لاعبًا عظيما، أنه رمز كبير لكرة القدم وعاد لبيته من جديد".

وأضاف: "أتمنى أن يحقق نجاحات كبيرة مع المجموعة التي نمتلكها".

الجدير بالذكر أن صاحب الـ 29 عامًا يدخل فترة جديدة من مسيرته مع البلوجرانا، بوصول تشافي هيرنانديز لقيادة البرسا والتي من المقرر أن تنطلق مسيرته بعد التوقف الدولي أمام إسبانيول في ديربي كتالوني.





