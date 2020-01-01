كوتينيو يتعافى من إصابته وكومان يعوِّل عليه لحل أزمة غياب فاتي

ما يدور في ذهن الهولندي واضح..

عنونت تقارير صحفية إسبانية فيليبي كوتينيو كجزء أساسي من خطة رونالد كومان في برشلونة الفترة المقبلة لمواجهة غياب أنسو فاتي الطويل بسبب الإصابة.

وبينما يعود كوتينيو من إصابة في عضلات أوتار الركبة اليُسرى أبعدته مدة وجيزة عن الملاعب، خسر برشلونة فاتي لمدة تصل إلى أربعة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية.

صحيفة "سبورت" في تقرير لها أكدت أن كوتينيو سيكون جاهزًا للتواجد في مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في 21 نوفمبر الحالي، وأن كومان يعوِّل عليه ليكون قطعة أساسية من الناحية التكتيكية في مواجهة غياب فاتي.

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وفي أغلب الأوقات، لعب كوتينيو في منتصف الملعب ليكون ليونيل ميسي بمثابة المهاجم الوهمي وأمسك فاتي الجبهة اليُسرى، باستثناء مباراة الكلاسيكو عندما كان البرازيلي هو من يتولى أمر الجناح الأيسر وتحول فاتي إلى مهاجم.

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لذلك، فإن كومان سيكون أمامه إما الاعتماد على كوتينيو بديلًا لفاتي يسارًا، أو استمرار الاعتماد عليه في منتصف الملعب مع التفكير في حلول بديلة للأجنحة بين الثنائي ترينكاو وعثمان ديمبيلي.

على كل حال، تؤكد سبورت أن كوتينيو سيعود أساسيًا بمجرد تعافيه، وأنه يحظى بثقة كومان المطلقة خصوصًا بعدما أظهر مستويات مقنعة جدًا قبل الإصابة وأعاد للأذهان مستوياته في ليفربول.

الجدير بالذكر أن إدارة برشلونة حاولت التخلص من كوتينيو في الصيف الماضي لكن أزمة كورونا حالت دون ذلك لصعوبة دفع القيمة المرجوة فيه، إلى جانب أنه وبمجرد وصول كومان لتدريب البرسا أعلن تمسكه به وأنه ضمن مخططاته.