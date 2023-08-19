كوتينيو هو الحل .. منافسة سعودية قطرية لإنعاش خزانة برشلونة!

النادي الكتالوني لا يجد الحلول داخل جدرانه!

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كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي فيليبي كوتينيو يضع في اعتباره فكرة الرحيل عن صفوف أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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جاء هذا بحسب ما ذكر فابرتسيو رومانو، والذي أكد أن اللاعب يملك عروضًا قطرية وسعودية خلال الفترة الماضية للانضمام لفريق جديد هناك.

وأوضح رومانو أن الجانب القطري يضغط بشدة من أجل ضم اللاعب، وقدم عروضًا كبيرة مما جعل اللاعب يفكر بالفعل في الموافقة على الخروج من الدوري الإنجليزي.

وتعد تلك أخبارًا جيدة بالنسبة لبرشلونة الإسباني، الذي كان قد باع كوتينيو إلى صفوف أستون فيلا بمقابل مادي زهيد، لكن بوجود بند يسمح للفريق الكتالوني بالحصول على 50% من نسبة إعادة البيع.

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جدير بالذكر أن كوتينيو يستمر عقده في أستون فيلا حتى صيف 2026 مما يعني أن رحيله لن يكون مجانيًا بأي شكل من الأشكال، وسيحصل الفريق الإنجليزي على قيمة مالية مقابل بيع.

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