كوتينيو يصل إلى ميونخ وتضارب في قيمة الصفقة

كم دفع بايرن لبرشلونة لأجل استعارة كوتينيو؟

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وصل فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، إلى مدينة ميونخ تمهيدًا لإتمام إعارته إلى بايرن قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

برشلونة وبايرن ميونخ أعلنا إتمام صفقة كوتينيو على سبيل الإعارة مع خيار أحقية الشراء.

ورغم أنّ صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت أنّ قيمة الإعارة تتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو، إلا أنّ "بيلد" الألمانية أكدت أنها لن تكلف البافاري أكثر من 8.5 مليون يورو.

Erstes Bild von Coutinho in München. Mehr gleich bei Sky Sport News HD.@FCBayern @SkySportDE pic.twitter.com/DuQkepRQD5 — Marc Behrenbeck (@Sky_Marc) August 18, 2019

وأوضحت الصحيفة أنّ البرازيلي سوف يحصل على 13 مليون يورو سنويًا يدفعها بايرن ميونخ كاملة.

وتبلغ قيمة شراء اللاعب 120 مليون يورو حال قرر بطل الدوري الألماني تفعيل بند أحقية الشراء بعد انتهاء الموسم الجاري.

كما حصل اللاعب على القميص رقم 10 الخاص باريين روبن والذي رحل عن بايرن ميونخ.

جدير بالذكر أنّ أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، أعلن عدم التعاقد مع أي صفقة جديدة خلال الصيف الجاري.