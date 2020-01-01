كوتينيو مستعد لخسارة نصف راتبه ليعود إلى ليفربول

هل يترك كوتينيو أموال نيوكاسل وبرشلونة وبايرن ميونخ من أجل عيون ليفربول؟

ذكرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية والإنجليزية أن فيليبي كوتينيو لديه رغبة في العودة إلى صفوف ليفربول بداية من الموسم المقبل.

ويقضي كوتينيو عامًا على سبيل الإعارة مع بايرن ميونخ، وذلك بعدما انضم إلى برشلونة في شتاء العام 2018 في أغلى صفقة بتاريخ النادي الكتالوني.

وفي الوقت الذي أبدى فيه كل من نيوكاسل يونايتد وتشيلسي الاهتمام بضم النجم البرازيلي، ووسط الحديث عن رغبة كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة في تجربته، ظهرت مفاجأة جديدة.

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هذه المفاجأة كانت ما أشارت إليه صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية والتي قالت إن كوتينيو يريد العودة إلى ليفربول أيًا كانت الطريقة التي سيعود بها.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب قد تواصل بالفعل مع إدارة ليفربول وكذلك المدير الفني يورجن كلوب من أجل طرح مسألة عودته إلى الريدز بداية من الموسم المقبل.

وأبدى كوتينيو استعداده الحصول على نصف راتبه الحالي مقابل العودة والحصول على فرصة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة فريقه السابق.

ولم توضح المصادر الصحفية رد الفعل من جهة ليفربول، ولكن العديد من الأشياء بخصوص النجم البرازيلي ستتضح خلال الأيام المقبلة مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية.

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يذكر أن بايرن ميونخ يمتلك بندًا بأحقية الشراء في نهاية فترة الإعارة بخصوص كوتينيو، ولكن حسب ما يبدو فإن الفريق البافاري لا يميل لتفعيل ذلك البند.