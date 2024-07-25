كوبو إلى ليفربول؟ رئيس ريال سوسييداد يرد!

الياباني تم ترشيحه لخلافة صلاح

رد رئيس ريال سوسييداد يوكين أبيرباي على الأنباء المنتشرة بخصوص انتقال نجم فريقه تاكيفوسا كوبو إلى صفوف ليفربول.

في هذا الشأن، زعمت "ديلي ميل" أن ليفربول يركض وراء الياباني تاكيفوسا كوبو؛ لاعب ريال سوسيداد الإسباني؛ المعروف بـ"ميسي اليابان"، للحصول على توقيعه في الصيف الجاري مقابل 60 مليون يورو تقريباً.

رئيس النادي الباسكي تحدث مع وسائل الإعلام اليابانية على هامش رحلة الفريق إلى البلد الآسيوي وأوضح حقيقة رحيل كوبو وانتقاله المزعوم إلى ليفربول خلال الصيف الجاري.

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وقال أبيرباي: "لا يوجد مفاوضات مع أي فريق حالياً، نحن في سوق الانتقالات وكل شيء وارد، ولكن تاكي سعيد هنا ولن يرحل، نحبه كثيراً ونتمنى أن يستمر معنا للأبد".

مدرب سوسييداد ألجواسيل إيمانول هو الآخر رد في نفس المؤتمر على سؤال بخصوص نجمه الياباني وقال: "لا يوجد شيء، في الوقت الراهن هو لاعبنا وباق معنا، وأتمنى أن يبقى الجميع".

جدير بالذكر أن كوبو - صاحب الـ23 عامًا - بدأ رحلته الاحتراف والخروج من اليابان نحو شباب برشلونة في شتاء 2011، وفي عام 2019 عاد من جديد لإسبانيا من بوابة ريال مدريد، ومن وقتها مثل عدة أندية إسبانية كفياريال، مايوركا، خيتافي وسوسيداد.