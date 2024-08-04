"كوبري" وبديله سجل هدفًا .. إندريك يظهر بوجه باهت في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة!

هذا ما فعله إندريك في أول كلاسيكو له

شارك النجم البرازيلي إندريك فيليبي بصفة أساسية في تشكيل فريقه ريال مدريد، خلال مواجهة الكلاسيكو الودية ضد برشلونة، التي أقيمت فجر اليوم الأحد في نيوجيرسي الأمريكية.

ولم يكن إندريك بالمستوى المطلوب منه خلال مواجهة ريال مدريد وبرشلونة، حيث لم يُشكل الخطورة على مرمى الفريق الكتالوني.

إندريك ظهر في لقطتين فقط طوال المباراة، الأولى بالدقيقة 29 من عمر المواجهة، حينما قام بمراوغة إينييجو مارتينيز مدافع برشلونة، بتمرير الكرة بين قدميه "كوبري"، حيث قام المدافع بعرقلته وحصل على ركلة حرة.

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واللقطة الثانية كانت بالدقيقة 38، بعد أن تسلم تمريرة رائعة من لوكا مودريتش على حافة منطقة الجزاء، ليسددها على يسار مرمى برشلونة إلى خارج الملعب.

ولم يقدم إندريك أي شيء يُذكر طوال المباراة، ليتم تبديله بالدقيقة 67 وشارك بدلًا منه نيكو باز الذي سجل هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة التي فاز بها برشلونة 2-1.

وحصل إندريك على تقييم 6.7 من جانب موقع "سوفا سكور"، حيث سدد الكرة مرتين فقط واحدة خارج المرمى والثانية تصدى لها الدفاع، ولمسها 25 مرة، ومرر الكرة 12 مرة منها 11 تمريرة صحيحة، وفقط الاستحواذ 5 مرات وحصل على 3 أخطاء.