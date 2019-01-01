أليسون ولويس يغيبان عن تدريب البرازيل استعداداً للنهائي

أليسون من نجوم البطولة حتى الآن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شهد مران المنتخب البرازيلي استعداداً لنهائي كوبا أمريكا غياب الثنائي أليسون بيكر، حارس المرمى، والظهير الأيسر فيليبي لويس قبل ساعات من مواجهة البيرو.

وتلعب البرازيل مجدداً أمام بيرو الأحد المقبل بعد أن كانت فازت عليها في دور المجموعات بخماسية نظيفة.

وأفادت "آس" أن أليسون تغيب عن تمرين الخميس بسبب معاناته من إصابة وآلام على مستوى عضلات البطن، وذلك بعد تلقيه ضربة أمام الأرجنتين في نصف النهائي.

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وأضاف التقرير أن فيليبي لويس هو الآخر يعاني من إصابة بسيطة أبعدته عن التدريب الجماعي، واكتفى بالتمرن في صالة الألعاب الرياضية بمفرده.

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وعاد فيرناندينيو للتدريبات الجماعية وانتظم مع باقي اللاعبين بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباريات دور المجموعات.

وبلغت البرازيل المباراة النهائية بعد تغلبها على الأرجنتين فجر الأربعاء بثنائية نظيفة.