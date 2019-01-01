كوبا أمريكا| الأرجنتين تؤمن بطاقة العبور.. قطر تودع البطولة

هدفي لوتارو وأجويرو يأخذان الألبيسيليستي إلى ربع النهائي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره القطري بهدفين دون رد في ختام منافسات المجموعة الثانية لكوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل.

البداية أتت سريعة للغاية في الدقيقة الرابعة، بتسديدة من لوتارو مارتينيز مرت فوق العارضة، تلاها مباشرةً خطأ دفاعي من بسام الراوي أدى لتسجيل مارتينيز لأول الأهداف في نفس الدقيقة.

وفي الدقيقة 22 مرر ليونيل ميسي داخل المنطقة إلى سيرجيو أجويرو، إلا أن تسديدة الأخير مرت بجوار القائم الأيمن.

وقبل نهاية الشوط الأول، سدد بسام الراوي ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالقائم الأيسر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين 1-0.

وفي الدقيقة 55 حل ماركوس أكونيا على حساب جيوفاني لو سيلسو في أول تبديلات الألبيسيليستي.

وفي الدقيقة 60 أهدر أجويرو فرصة أخرى من عرضية أتته ليحولها بالرأس ولكن تخرج إلى ركنية.

مرة أخرى عاود أجويرو المحاولة في الدقيقة 62 إلا أن الحارس سعد الشعيب نجح في التصدي.

وفي الدقيقة 76 ترك لوتارو موقعه وحل باولو ديبالا بدلاً منه، على الناحية الأخرى أتى عبد الله الأحرق بدلاً من سالم الحجري.

وفي الدقيقة 82 أخيراً أتى ثاني الأهداف بتوقيع أجويرو بعد انطلاقة فردية رائعة وتسديدة في الزاوية اليسرى.

أخيراً في الدقيقة 85 حل جيرمان بيتزيلا بدلاً من خوان فويث، فيما أتى حامد إسماعيل بدلاً من بيدرو كوريا بسبب الإصابة.

بذلك يتأهل المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني بـ4 نقاط، وراء كولومبيا صاحب المركز الأول بـ9 نقاط، فيما يحتل منتخب باراجواي المركز الثالث بنقطتين، بينما ودع المنتخب القطري البطولة رسمياً بنقطة واحدة في المركز الرابع.