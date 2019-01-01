كوبا أمريكا| الأرجنتين إلى نصف النهائي الناري ضد البرازيل

الألبيسيليستي يهزم فنزويلا بهدفين دون رد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفنزويلي بهدفين دون رد ضمن منافسات دور الثمانية لكوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل.

البداية أتت في الدقيقة الثالثة بتسديدة من سيرجيو أجويرو تصدى لها الحارس إلى ركنية، وفي الدقيقة 10 سجل لوتارو مارتينيز أول الأهداف بطريقة رائعة بالكعب بعد تمريرة من أجويرو.

وفي الدقيقة 13 راجع ويلمار رولدان حكم اللقاء الفيديو بحثاً عن ركلة جزاء لمصلحة الأرجنتين، قبل أن يعود ويقرر عد احتسابها.

وفي الدقيقة 20 أثير الجدل مجدداً حول لمسة يد ضد رونالدو هيرنانديز لاعب فنزويلا داخل المنطقة، ليعود الحكم إلى الفيديو مرة أخرى ثم يرفض احتسابها.

للمرة الثالثة وفي الدقيقة 27 تحديداً، عاد الحكم إلى الفيديو بحثاً عن ركلة جزاء لفنزويلا، ولكن دون جدوى للمرة الثالثة أيضاً.

مع انطلاق الشوط الثاني سدد مارتينيز كرة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 64 أتى أول تبديلات الأرجنتين بنزول أنخيل دي ماريا بدلاً من لوتارو.

وفي الدقيقة 65 عاد الحكم إلى الفيديو للمرة الرابعة من أجل ركلة جزاء محتملة لفنزويلا، ومرة أخرى لا يرى الحكم وجود مخالفة.

وفي الدقيقة 68 حل جيوفاني لو سيلسو على حساب ماركوس أكونيا، لتأتي فرصة فنزويلا الأخطر في اللقاء في الدقيقة 71 بتسديدة من هيرنانديز تصدى لها فرانكو أرماني ببراعة.

وأخيراً في الدقيقة 74، ارتكب ولكير فارينيز لاعب فنزويلا خطأ فادحاً ليسجل البديل لو سيلسو ثاني الأهداف.

بذلك يضرب منتخب الأرجنتين موعداً نارياً مع غريمه التاريخي منتخب البرازيل صاحب الديار في نصف النهائي.