كواليس "3 مكالمات شخصية" منعت كريم بنزيما من الرحيل عن الاتحاد والانتقال للشباب

الحديث لا يتوقف عن علاقة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد..

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رئيس الشباب محمد المنجم قالها ونائبه محمد الناصر أكدها.. لذلك يبدو أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، كان يرغب في الانضمام إلى قلعة الليوث، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، فعليًا.

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بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، لتتردد أنباء قوية عن عدم سعادته، ورغبته في الرحيل.

ووفقًا للناقد الرياضي طلال آل الشيخ، المدير التنفيذي السابق لنادي الشباب، فإن المهاجم الفرنسي قالها بشكل رسمي: "أريد الانتقال إلى قلعة الليوث".

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آل الشيخ كشف عن أن بنزيما، تلقى "3 مكالمات شخصية"، من أعلى رأس مسؤول عن أندية صندوق الاستثمارات السعودي؛ لإقناعه بالبقاء في صفوف نادي الاتحاد؛ بعد أن علم برغبته في الانتقال إلى الشباب.

وأشار إلى أن كريم بنزيما، اضطر في النهاية للموافقة على البقاء مع العميد الاتحادي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ لأنه لا يملك مصيره بيده، في ظل ارتباطه بعقد مع الصندوق.

وأوضح المدير التنفيذي السابق، أن المهاجم الفرنسي لم يفكر نهائيًا في الانتقال إلى أحد أندية العاصمة الأخرى - في إشارة إلى الهلال والنصر - كما تردد في وسائل الإعلام؛ حيث كان هدفه الأول هو الشباب دائمًا، خاصة أن شقيقه جاء إلى السعودية في العام الماضي، للتفاوض مع رئيس النادي وقتها خالد البلطان، قبل أن يفكر فيه صندوق الاستثمارات من الأساس.

وتوقع طلال آل الشيخ، انتقال بنزيما إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، في صيف 2024؛ قائلًا: "من الوارد جدًا أن يحدث ذلك".

SHAHID