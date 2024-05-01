كواليس يرويها نجم وست هام.. شهادة "من الملعب" على مشادة صلاح وكلوب!

الكشف عن جزء مما دار بين الثنائيء

كشف مايكل أنطونيو نجم وست هام بعضًا مما دار بين محمد صلاح ويورجن كلوب على هامش مباراة فريقه ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ودخل صلاح وكلوب في مشادة كلامية ظهرت على المباشر وأسالت الكثير من الحبر في الأيام الأخيرة، وهذه شهادة أحد من كانوا في الملعب حينها وقبل دقائق فقط من اللقكة كان أنطونيو نفسه قد أحرز هدف وست هام الثاني.

وقال أنطونيو في تصريحات لبودكاست "فوتبولرز فوتبول": "ليست لدي كل المعلومات، لكن ما سمعته هو ما كان يتحدث عنه الكل في الملعب".

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وأضاف: "عادة عندما يأتي لاعبو ليفربول من الدكة، يعانقهم كلوب بقوة ويتمنى لهم حظًا سعيدًا، لكن مع صلاح استدار ليمشي في اتجاه معاكس، ثم ذهب إليه وحاول مصافحته بيده".

وأردف: "أزاح صلاح يد كلوب، أبقاها كلوب لبعض الوقت لكن صلاح لم يمد يده، بل بدا أنه يدفع يد كلوب بعض الشيء كما لو كان يقوم بحركة (هاي فايف)".

وأكد أنطونيو أن "كلوب لم يعجبه ذلك وكان يقول ما معناه: (هل تريد الجلوس مرة أخرى؟).. فيما لم يخبرني أحد بما قاله صلاح".

التعادل مع وست هام وهذه اللقطة بين صلاح وكلوب كانا سلسلة من أحداث سلبية كثيرة مر بها الريدز في الآونة الأخيرة أفقدته بشكل كبير حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.