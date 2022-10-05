كواليس معاقبة الأهلي في قضية النقاز .. النادي: اللاعب خدعنا وفيفا يرد: أسبابكم غير مشروعة

موقف الأهلي مع النقاز أمام الجهات المحلية مختلف تمامًا عن الاتهامات التي وجهها له أمام فيفا

كشف الخبير القانوني أحمد الشيخي كواليس قضية النادي الأهلي السعودي مع اللاعب التونسي حمدي النقاز، مستغربًا من دفاع الراقي عن اللاعب أمام الجهات المحلية وكيل الاتهامات له دوليًا.

فسخ عقد بعد ثلاثة أشهر

صاحب الـ29 عامًا كان قد انضم للراقي في أكتوبر 2021 في صفقة انتقال حر، إذ قام الأهلي بتسجيله في قائمته خارج فترة الانتقالات، تعويضًا لرحيل البرازيلي باولينيو.

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Shahid Shahid

وتسببت هذه الصفقة في جدل كبير، في ظل عدة شكاوى قدمتها بعض الأندية السعودية، عقب مواجهات الأهلي التي شارك بها النقاز، بداعي عدم شرعية تعاقد الراقي معه، بداعي أنه كان موقعًا على عقد مع الزمالك أثناء التعاقد معه، فيما تنص اللوائح على وجوب التعاقد مع لاعب حر حال رغبة أي نادٍ في التوقيع مع لاعب خارج فترة الانتقالات.

لكن في يناير 2022، قام النادي الجداوي بفسخ عقد اللاعب من طرف واحد، ليتوجه التونسي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاسترداد حقوقه.

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ما هي كواليس القضية؟

قبل يومين، كان فيفا قد أنصف اللاعب، بصدور حكم يلزم الأهلي بدفع قيمة عقده بشكل كامل، رافضًا ما ذكره الراقي من أسباب لفسخ العقد.

الشيخي كشف ما دار في الكواليس قبل إصدار فيفا لحكمه، إذ أوضح أن النقاز خاطب الأهلي في 25 يناير 2022، مطالبًا إياه بتسديد رواتبه المتأخرة لأربعة أشهر، والتي تخطت مليون ريال تقريبًا، مانحًا فرصة للنادي 15 يومًا للتسديد.

لكن عقب أيام قليلة من خطاب النقاز، فوجئ بقرار النادي الجداوي فسخ عقده من طرف واحد، ليتجه بعدها التونسي للفيفا مطالبًا بالحصول على تعويض قدره 4 مليون و125 ألف ريال سعودي.

فيفا خاطب الأهلي لمعرفة أسباب فسخ العقد، فكان الرد أن اللاعب خدع النادي وارتكب مخالفات جسيمة، في ظل وجود عقد مبرم بينه وبين الزمالك، لذلك اضطر النادي لفسخ عقده قبل التورط في قضية.

لكن الظهير التونسي كذّب رد الأهلي أمام فيفا، مؤكدًا أن الراقي فسخ عقده رغبةً منه في تسجيل لاعب جديد، وأن الزمالك أكد للنادي السعودي أكثر من مرة أنه فسخ عقده، بعد قرار حرمانه من التعاقدات في الميركاتو الصيفي 2021.

أما فيفا فلم يقتنع برد الأهلي، مشيرًا إلى أنه وقع مع النقاز وهو لاعب حر، وأنه لم يكتب أسباب مقنعة أثناء فسخ العقد، ملزمًا إياه بدفع قيمة عقد اللاعب كاملة.

ومن جانبه، تعجب الشيخي من دفاع الأهلي عن قانونية تعاقده مع اللاعب أمام جهات التحقيق المحلية وتأكيده بأنه تعاقد معه كلاعب حر، فيما يتهمه أمام الاتحاد الدولي، مؤكدًا أنه لم يكن لاعبًا حرًا.

يذكر أن النقاز شارك مع الراقي في ثماني مباريات فقط، تعرض خلالها لانتقادات كثيرة من قبل الجماهير، في ظل تقديمه أداء متواضعًا.

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