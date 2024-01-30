"النادلة أوصلته لغرفة النوم وفضحت أمره".. كواليس مثيرة من سهرة راشفورد تفجر غضب مانشستر يونايتد

أسرف في الشرب وعاد بطائرة خاصة

أصاب ماركوس راشفور، لاعب مانشستر يونايتد، زملائه في الفريق بمزيج مع الشعور بالصدمة والغضب، إثر تغيبه عن مباراة فريقه الأخيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب سهرة في أحد الملاهي الليلية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن اللاعب الدولي الإنجليزي يواجه حاليًا رد فعل عنيف من زملائه في مانشستر يونايتد، بعد الليلة التي قضاها في أيرلندا الشمالية.

وأشارت إلى أن راشفورد أسرف خلال هذه السهرة في الشرب حتى الساعات الأولى من الصباح، مما جعله يغيب عن جلسة التدريب يوم الخميس ومن ثم تم استبعاده من مباراة نيوبورت كاونتي في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي حسمها اليونايتد (4-2).

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وأضافت: "كبار اللاعبين في الفريق ما زالوا منزعجين بعد أن علموا بحقيقة تصرفات راشفورد، والتي تفسر تراجع مستواه مع الفريق، بخلاف كذبه على إدارة النادي، حيث ادعى أن لقطات الملهى الليلي كانت من ليلة الأربعاء وليس الخميس"، ومع ذلك، كشفت التقارير عن وجوده في أحد البارات يوم الأربعاء، قبل أن يتم القبض عليه يوم الخميس وهو يرتدي نفس الزي.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن راشفورد وأصدقائه شربوا حتى الساعات الأولى من الصباح حتى ساعدته نادلة في دخول غرفة نومه، والتي قالت: "لست مندهشة لأنه غاب عن التدريب في اليوم التالي نظرًا لتأخره في النوم بسبب الإسراف في الشرب. لا بد أنه كان يعلم أنه لن يلحق بالمباراة، من الواضح أنه كان في رحلة للسكر".

وكشفت أن راشفورد سأل عما إذا كان سيتم تقديم المشروبات له بعد الساعة الثالثة صباحًا، إذا دفع لهم مبلغًا إضافيًا، قائلة: "لقد أوضح لي ذلك أنه كان قد اتخذ قراره بالفعل بأنه لن يذهب إلى التدريب يوم الجمعة. ولم يكن لديه أي خطط للعودة إلى المنزل في تلك الليلة"، بينما تشير التقارير إلى أنه عاد لمنزله في الساعة السابعة صباحًا بعد أن تم نقله بطائرة خاصة.