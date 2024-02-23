كواليس مثيرة من الهلال .. فهد بن نافل رفض التعاقد مع "خليفة" تشافي وصديق ليونيل ميسي

كواليس ميركاتو نادي الهلال التاريخي..

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يوم بعد آخر.. تظهر كواليس جديدة عن ميركاتو نادي الهلال "التاريخي"، في صيف 2023؛ والذي يجني الفريق الأول لكرة القدم، "ثماره" في الوقت الحالي.

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الهلال الذي تعاقد مع 7 لاعبين أجانب في الصيف الماضي، مضيفًا إليهم الظهير البرازيلي رينان لودي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2024"؛ حقق 23 فوزًا متتاليًا بمختلف المسابقات، على بُعد 4 انتصارات فقط من معادلة الرقم القياسي العالمي.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي والمحلل الرياضي خالد القحطاني، عن تفضيل رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، التعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، خلال صيف 2023، على أسماء عالمية كبرى، في نفس مركزه.

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القحطاني أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن الإسباني سيرجيو بوسكيتس والإيطالي ماركو فيراتي، كانا معروضين على بن نافل؛ لتعزيز خط وسط الزعيم الهلالي.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، رفض التعاقد مع بوسكيتس وفيراتي، مفضلًا عليهما نيفيش؛ على الرغم من أن الثنائي الإسباني والإيطالي، اسميهما أكبر بكثير من متوسط الميدان البرتغالي.

ووصف خالد القحطاني، التعاقد مع روبن نيفيش، بـ"الصفقة التاريخية" التي ستخلد في سجلات الرئيس فهد بن نافل، الذي أثبت أن لديه نظرة فنية رائعة.

جدير بالذكر أن بوسكيتس انضم إلى صديقه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في نادي إنتر ميامي الأمريكي، بينما رحل فيراتي الذي كان يُطلق عليه اسم خليفة تشافي هيرنانديز - لتشابه أسلوب لعبيهما - إلى العربي القطري.

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