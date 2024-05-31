كواليس مثيرة في الطائرة .. روبياليس يطلب شهادة ابنتيه لتبرئته من "القبلة الفاضحة"

محاولة أخيرة للدفاع عن نفسه

طلب لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني المُقال من منصبه، الاستعانة ببناته وقاريء للشفاه، للدفاع عنه في قضية الاعتداء الجنسي.

روبياليس يخضع للمحاكمة في فضيحة "Kissgate" الشهيرة، لقيامه بتقبيل جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا، على منصة التتويج بكأس العالم للسيدات العام الماضي دون موافقتها.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن صاحب الـ46 سنة، وهو أب لثلاثة أطفال، طلب إدراج ابنتيه في قائمة الشهود الذين ينوي استدعاؤهم إلى جلسات المحاكمة، من أجل تجنب إدانته بتهمة الاعتداء والسجن لمدة عامين ونصف.

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وقرر روبياليس الاستعانه بابنتيه من أجل مواجهة من أطلق عليهن "النسويات الزائفات"، في أعقاب القبلة المثيرة للجدل لجيني هيرموسو في أغسطس الماضي بمدينة سيدني الأسترالية.

وكان الرئيس المطرود من منصبه، قد وصف ابنتيه "لوسيا وآنا" من زوجته السابق ماريا مانويلا، بالنسويات الحقيقيات، وشبه القبلة التي أعطاها للاعبة منتخب إسبانيا، بأنها صغيرة ويقوم بها بشكل طبيعي مع أطفاله.

ويريد روبياليس من ابنتيه أن تقدما الأدلة الكافية لتبرئته، لأنهما حضرا نهائي كأس العالم للسيدات، ويمكنهما الإدلاء بشهادتهما حول ما حدث على متن طائرة العودة إلى إسبانيا التي سافر عليها الفريق.

ويأتي ذلك لأن روبياليس زعم في مقابلة مع وسائل إعلام إسبانية في يناير الماضي، أن ابنتيه سمعتا جيني تقول وقتها إن القبلة لم تكن مشكلة كبيرة، وكانت مجرد لفتة صغيرة بين صديقين.

وفي سياق متصل تريد أولجا توباو محامية روبياليس، الاستعانة بقاريء للشفاه، لتقديم أدلة حول المحادثة التي جرت بينه وبين هيرموسو قبل ثوانٍ من القبلة، حيث يزعم الرئيس السابق للاتحاد الإسباني أنه طلب تقبيلها على المنصة وأعطته جيني موافقتها فورًا.

جدير بالذكر أن مكتب الادعاء الإسباني أعلن في نهاية مارس الماضي، أن هناك مساعي لإصدار حكم بالسجن لمدة عامين ونصف على روبياليس، بتهمة الاعتداء الجنسي، بالإضافة لعقوبة منفصلة بالسجن لمدة عام ونصف بتهمة الإكراه، وذلك بسبب محاولاته المزعومة لإجبار جيني هيرموسو على الخروج للدفاع عنه، بالإضافة لغرامة قدرها 100 ألف يورو لو تمت إدانته.