"كواليس فشل انتقاله إلى الهلال وموقفه الآن" .. روميلو لوكاكو يفاجئ الأندية السعودية

هل ينتقل روميلو لوكاكو إلى السعودية؟..

بعد مواطنه كيفين دي بروينه.. فتح النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، الباب أمام الانتقال إلى الملاعب السعودية، في الفترة القادمة.

لوكاكو كان أحد أهم أهداف الهلال السعودي، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ قبل أن ينتقل اللاعب من تشيلسي إلى روما الإيطالي؛ لمدة موسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة.

وفي صيف العام الحالي.. ارتبط اسم النجم البلجيكي، بالانتقال إلى ناديي الشباب والقادسية السعوديين، مع أنباء عن رغبة عملاق جدة الأهلي، في التعاقد معه أيضًا.

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واعترف لوكاكو في تصريحات نقلتها شبكة "HLN"، بأنه كان مترددًا خلال الميركاتو الصيفي الماضي - أي عندما كان الهلال يريده -، في الانتقال إلى الملاعب السعودية؛ خاصة بعد أن ذهب إلى هُناك لمدة أسبوعين.

وقال النجم البلجيكي: "الأسبوعان كانا صعبين للغاية؛ لذلك فكرت لمدة يومين كاملين (هل انتقل إلى السعودية؟!).. في الأخير أجبت على نفسي بـ(لا)".

وأشار روميلو لوكاكو، إلى أن تفكيره تغير الآن، وأصبح منفتحًا على فكرة الانتقال إلى السعودية؛ خاصة بعد روية النمو الكبير في القطاع الرياضي، بالإضافة إلى تواصله مع مواطنه يانيك كاراسكو، جناح نادي الشباب الحالي، والذي نقل له صورة كاملة، عن الحياة في المملكة.

وشدد لوكاكو، على أن البنية التحتية في السعودية، لا تزال تحتاج إلى بعض التطوير؛ إلا أن البلاد تسير في الطريق الصحيح؛ وهو ما سيُساعد على قدوم مزيد من النجوم العالميين.