"كواليس فاضحة من داخل الاتحاد" .. كريم بنزيما في مدريد ليس للعلاج ولكن لهذا السبب!

مفاجآت جديدة عن كريم بنزيما..

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كشف الإعلامي الرياضي هتان النجار، عن "كواليس فاضحة" بشأن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

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بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه غاب كثيرًا بسبب الإصابات، مع تراجع واضح وكبير في المستوى.

النجار شكك في تصريحات مع برنامج "برا 18"، في إصابة بنزيما؛ قائلًا: "الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الاتحادي، كان يطالبه بأن يعرض إصابته على طبيب النادي؛ فكان اللاعب يرد، بأن يركب سيارته ويرحل".

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وشدد الإعلامي الرياضي المقرب من البيت الاتحادي، على أن هذه المعلومات مؤكدة 100% من داخل النادي، واصفًا إياها بالفضيحة والجريمة في حق واحد من أكبر الكيانات الرياضية في البلاد.

وعن سفر بنزيما إلى العاصمة الإسبانية مدريد.. علق هتان النجار: "اللاعب لا يتواجد هُناك من أجل العلاج، كما أعلن نادي الاتحاد".

وزعم هتان النجار، أن سفر كريم بنزيما إلى العاصمة الإسبانية؛ جاء من أجل الاحتفال مع فريقه السابق ريال مدريد، بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

جدير بالذكر أن ريال مدريد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا؛ بعد تجاوز عقبة بايرن ميونخ الألماني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

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