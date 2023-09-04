كواليس "سحبة" راموس على الاتحاد.. تصرف "استفزازي" دفعه لخداع المسؤولين السعوديين!

راموس تعمد خداع مسؤولي الاتحاد، لرد الضربة لهم، فماذا فعلوا؟

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الجميع يتساءل: "لماذا تراجع المدافع الإسباني سيرخيو راموس عن التعاقد مع الاتحاد السعودي؟"، لكن كانت المفاجأة في كواليس المفاوضات التي كشفها الإعلامي الرياضي وليد الفراج.

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إشبيلية الإسباني نجح في الحصول على توقيع راموس أمس الإثنين، بشكل رسمي، رغم موافقته على الانضمام للاتحاد قبلها بساعات قليلة، وهو ما تسبب في "شماتة" منافسي العميد، وإطلاق وسم "سحبة راموس".

ما دفع المدافع الإسباني لذلك، ووفقًا للفراج هي طريقة مسؤولي النادي الجداوي في التفاوض معه، إذ أوضح الإعلامي السعودي أن صندوق الاستثمارات طالب إدارة الاتحاد بتخفيض المقابل المادي المعروض على اللاعب بعد الحصول على موافقته.

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وأكد مقدم برنامج "أكشن مع وليد" أن الاتحاد خلال محاولاته لإقناع راموس بتخفيض راتبه، تواصل مع عدد من المدافعين، بحثًا عن "سعر أقل"، وهي المعلومة التي وصل للإسباني ووكيله، وتسببت في غضبها.

الفراج واصل موضحًا أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق قرر وقتها "خداع" المسؤولين، إذ انتظر قدومهم لباريس لتوقيع العقود، ووقتها أخطرهم وكيله بأنه سنتقل لإشبيلية وبمقابل مادي أقل مما عرضه عليه الاتحاد، غضبًا من طريقة التعامل معه خلال المفاوضات.

يذكر أن الاتحاد، وبحسب مصادر "GOAL"، لجأ حاليًا للمغربي نايف أكرد؛ مدافع وست هام يونايتد الإنجليزي، والذي وافق على العرض السعودي، لكن لا يزال يرفض ناديه التفريط به.

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