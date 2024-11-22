لابورت في ظروف صعبة .. كواليس رحيله المفاجئ عن النصر والأزمة تهدد بيولي قبل مواجهة الغرافة!

بعد سفره المفاجئ إلى فرنسا..

كشف الناقد الرياضي سعيد أبو داهش، ممثل نادي النصر في لجنة توثيق الكرة السعودية، عن كواليس سفر الدولي الإسباني إيميريك لابورت، المفاجئ إلى فرنسا، قبل مواجهة القادسية في دوري روشن السعودي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وتلقى النصر خسارة على أرضه، أمام القادسية بنتيجة (1-2)، في الأول بارك، في لقاء الجولة الحادية عشرة من دوري روشن، حيث تقدم كريستيانو رونالدو للأصفر، قبل أن يرد بنو قادس، بثنائية خوليان كوينونيس وبيير أوباميانج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال أبو داهش، عبر برنامج "سوالف"، إن لابورت وصل إلى المطار فجرًا، وبعد ساعتين سافر إلى فرنسا مباشرة، من أجل الاطمئنان على والده، لأن حالته الصحية حرجة للغاية.

ولم يكشف أبو داهش عن مدة تواجد لابورت في فرنسا، الأمر الذي قد يربك حسابات المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، قبل أن يحل النصر ضيفًا على الغرافة القطري، الإثنين المُقبل، على ملعب البيت، ضمن حساب الجولة الخامسة من مجموعة الغرب في بطولة دوري النخبة الآسيوية.

وتجمد رصيد النصر عند 22 نقطة، في المركز الثالث في جدول دوري روشن، كما يحتل الأصفر المركز الثالث في دوري أبطال آسيا للنخبة، برصيد 10 نقاط من 4 مباريات.

GOAL

وشارك لابورت في 15 مباراة مع النصر هذا الموسم، بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفين في دوري روشن السعودي، وهدفًا في دوري النخبة الآسيوية.