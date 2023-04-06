كواليس رباعية ريال مدريد على برشلونة .. أنشيلوتي يكذب على لاعبيه ومكافأة فورية من الإيطالي

خطاب تحفيزي ومكافأة من أنشيلوتي للاعبي ريال مدريد الفرحين بانتصارهم على برشلونة

عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن فخره بما قدمه لاعبو فريقه أمام برشلونة؛ ومنحهم مكافأة فورية، وسط هتافات وأهازيج باسم فريق العاصمة من غرف ملابس كامب نو.

ووصل ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس الأربعاء، بعد فوزه على مضيفه برشلونة في ملعب كامب نو برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي بعد فوز برشلونة بهدف في الذهاب.

وقال أنشيلوتي في غرف خلع الملابس للاعبيه عقب المباراة: "بداية أود تهنئتكم، رؤية هذه المباراة كانت مصدر فخر؛ الجلوس على دكة البدلاء ومشاهدة مباراة كهذه فخر لي ولكل من يعمل معكم. كذبت عليكم، لم يكن نهائي وكان نصف النهائي؛ علينا لعب النهائي".

وسيلتقي ريال مدريد، الذي فاز بآخر ألقابه الـ 19 في كأس الملك مع أنشيلوتي عام 2014، هذا العام مع أوساسونا في النهائي يوم 6 مايو المقبل.

وكافأ المدرب الإيطالي بعد الفوز الكبير على برشلونة لاعبيه بعطلة اليوم؛ وهو ما زاد من بهجة اللاعبين الذين كانوا في قمة حماستهم وهو يتحدث.

كانت الفرحة طاغية في غرفة ملابس ريال مدريد عقب الفوز؛ اللاعبون غنوا ورقصوا ورددوا هتافات لريال مدريد أبرزها هتاف "Hala Madrid" الشهير.