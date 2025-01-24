كواليس غريبة .. حكم مباراة النصر ضد الخليج "موقوف" وخلاف شخصي وراء أزمة دونيس

مفاجأة حول مباراة النصر والخليج..

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبات قاسية تجاه اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الخليج، على خلفية سلوكه في مباراة النصر، ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

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في مباراة شهدت فوز النصر على مضيفه الخليج، بنتيجة (3-1)، قرر الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس، إشهار بطاقة حمراء في وجه دونيس، حيث اعترض المدرب بطريقة مشينة على الحكم، إثر قراره بإشهار بطاقة حمراء مباشرة للمدافع سعيد آل حمسل.

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وذكرت مصادر لـ"الميدان الرياضي"، بأن الحكم سيديروبولس موقوف بصورة مؤقتة في الدوري اليوناني؛ إثر ارتكابه لخطأ فادح، خلال إحدى المباريات، ناهيك عن كونه على خلاف سابق مع مواطنه دونيس، مدرب الخليج.

وأسفر طرد دونيس عن قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بإيقاف المدرب 4 مباريات، مع غرامة مالية تقدر بمبلغ 40 ألف ريال سعودي، حيث دوّن حكم المباراة في تقريره، قيام دونيس بأفعال عدوانية والتلفظ بكلمات بذيئة تجاه مسؤولي المباراة.

ورفع النصر رصيده إلى 32 نقطة من 16 مباراة، ليحتل المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الخليج عند 23 نقطة، في المركز الثامن.

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وطبقًا لقرار الإيقاف، فإن دونيس لن يكون متواجدًا على مقاعد البدلاء، في مباريات الخليج الأربع المُقبلة، أمام الأخدود وضمك والشباب والتعاون، في دوري روشن، فيما يُنتظر عودته أمام الفيحاء، في 20 فبراير المُقبل، ضمن الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.