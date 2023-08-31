كواليس جديدة | الاتحاد يجتمع مع محمد صلاح 4 ساعات .. وفندق مجهول يثير الجدل

كواليس جديدة في مفاوضات الاتحاد مع محمد صلاح

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شهدت الساعات القليلة الماضية، "كواليس جديدة" في مفاوضات المملكة العربية السعودية، مع النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

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الاتحاد يحاول منذ بداية الميركاتو الصيفي الحالي، التعاقد مع صلاح "31 سنة"؛ وسط تمسك من الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، ببقاء اللاعب في صفوف فريقه.

ووفقًا للإعلامي الرياضي وليد الفراج، اجتمع وفد العميد الاتحادي، مع النجم المصري الكبير، لمدة 4 ساعات كاملة؛ لإقناعه بالانضمام إلى العملاق السعودي.

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وكشف الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، عن اقتناع محمد صلاح، بمشروع الدوري العالمي في المملكة، وموافقته على الانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد، خلال الصيف الحالي، في انتظار رد إدارة ليفربول ويورجن كلوب.

ومن ناحيته.. أعلن الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، حجز إدارة نادي الاتحاد، "جناحًا" بأحد فنادق مدينة جدة، بدون اسم.

وأضاف العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "راح يوصل لاعب، عبر طائرة خاصة.. من يا ترى؟!"؛ في إشارة إلى احتمالية إتمام صفقة صلاح، بشكل رسمي.

وكانت صحيفة "عكاظ"، قد ذكرت بالفعل، أن صلاح سيصل إلى جدة، مساء يوم الجمعة، على متن طائرة خاصة؛ بعد أن حسم المفاوض الاتحادي المتواجد في ليفربول، الصفقة.

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