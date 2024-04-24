كواليس برشلونة وباريس.. ناصر الخليفي لجوان لابورتا: متى تكف عن فكرتك الغبية؟!

تصريحات قوية من القطري

عقد كبار المسؤولين في رابطة الأندية الأوروبية (ECA) جمعية عمومية في ضيافة أتلتيكو مدريد، وحضرها العديد من رؤساء الاتحادات والأندية ومسؤولي "يويفا".

وأكد رئيس الرابطة، ناصر الخليفي سعادته بالتطور الإيجابي لها وللكرة الأوروبية بشكل عام، متحدثًا بشكل واضح عن بطولة دوري السوبرليج الأوروبي.

وقال في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي التالي لانعقاد الجمعية بحسب ما نقلت "آس": "قوة الرابطة في لحمة أنديتها، والباب مفتوح دائمًا للأندية خارجنا للعودة".

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وأردف: "مشروع دوري السوبرليج ليس موجودًا، لذا عندما يعودون سيكونون موضع ترحيب، لقد واجهناهم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (برشلونة) ولم يكونوا سعداء، لكنهم سيلعبون دوري الأبطال باستمرار لثقتهم أنها الأهم".

ولدى سؤاله عما دار بينه وبين جوان لابورتا رئيس برشلونة على هامش لقاء الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قال: "قلت له: متى ستنتهي الفكرة الغبية للدوري الممتاز؟ عمومًا أنا أثق أنهم والآخرين -ريال مدريد- سيعودون".