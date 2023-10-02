كواليس إلغاء مواجهة الاتحاد .. الرئيس التنفيذي لسباهان يحاول "توريط" العميد بمزاعم مفاجئة!

النادي الإيراني يكشف مفاجآت حول مواجهة الاتحاد التي تم إلغاءها بشكل مفاجئ..

كشف محمد رضا ساكت؛ الرئيس التنفيذي لنادي سباهان أصفهان الإيراني، كواليس وجود بعثة نادي الاتحاد السعودي في إيران، والأحداث التي سبقت امتناع العميد عن خوض المباراة، مفجرًا عدد من المفاجآت عن ليلة المباراة والساعات التي سبقت موعدها المحدد.

العميد كان من المنتظر أن يلتقي سباهان في تمام الساعة السابعة من مساء أمس الإثنين، بتوقيت السعودية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

لكن تعمد الجانب الإيراني وضع صور وتماثيل سياسية في مداخل ملعب المباراة، وهو ما اعترض عليه الجانب السعودي وامتنع على إثره من النزول للمستطيل الأخضر، ليقرر مراقب اللقاء إلغاءه بعد مرور 45 دقيقة دون جديد من الجانبين.

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وقال الرئيس التنفيذي للنادي الإيراني، خلال تصريحاته لوكالة "إيسنا": "كل الظروف تم تجهيزها قبل أسابيع لخوض مباراة عادية، وكل العوامل هيأت لإقامة المباراة، ففقد قمنا باستقبال جيد جدًا لفريق السعودي وقدمنا تقديرًا خاصًا له، وأول أمس في تمام الساعة 11 صباحًا تم عقد الاجتماع التحضيري للمباراة بحضور ممثلي الاتحاد الآسيوي وممثل الأمن الآسيوي، بجانب مدير النادي السعودي، وتمت الموافقة على كل شيء من أجل مباراة جيدة.

"لم يحدث تعتيم على أي شيء في الاجتماع، وقمنا بتسليم الملعب للمسؤول عن تنظيم اللقاء، وبدوره سلمه لنادي الاتحاد لخوض تدريبه الأخير عليه في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وخاض الفريق تدريبه في نفس ظروف يوم المباراة في وجود التصميمات، بل أنهم وجهوا الشكر لنا وأعربوا عن تقديرهم لحسن الاستضافة".

وأضاف: "ملعب نقش جهان تم تأسيسه قبل عامين ونصف بموفقة الاتحادين الدولي والآسيوي ولجنة التراخيص الاحترافية واتحاد كرة القدم، وبنفس الشكل والصور والتصاميم التي نراها اليوم، استضفنا عشرات ومئات المباريات، ويوم مواجهة الاتحاد سار بشكل جيد وتم تنظيم كل شيء من قبل منظمي اللقاء ومسؤولي الشرطة والأمن، لكن قرب موعد المباراة، قدم لنا المراقب بعض الطلبات الخاصة بنادي الاتحاد، وهي أمور خارجة عن الرياضة وأعرافها وضد مبادئها، فبالأمس كانوا يستخدمون الملعب، وفجأة قرروا عدم خوض المباراة".

الرئيس التنفيذي لسباهان اختتم: "سنتقدم بشكوى ضد النادي السعودي مدعومة بالمستندات، فملعبنا يتم استخدامه بهذا الشكل والصور والمعايير منذ سنوات، ولم يتم تقديم أي تحفظ عليه".

يذكر أن المواجهات السعودية الإيرانية كانت تقام على ملاعب محايدة منذ عام 2016م، في ظل الخلافات السياسية بين البلدين، لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر إلغاء هذا القرار بدايةً من النسخة الحالية، لتنفجر الأزمة من جديد.

وقبل تلك المباراة، يحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، فيما يحل سباهان ثالثًا بنقطة وحيدة، فيما يتصدر القوة الجوية العراقي الترتيب برصيد أربع نقاط من مباراتين، ويتذيل أولماليك الأوزبكي الترتيب دون أي نقاط.