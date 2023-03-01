كواليس المشاجرة الحادة .."أخبرت فينيسيوس أنه يضر نفسه"

يجب عليه الاكتفاء بما يحدث في الملعب فقط

كشف الحارس الإسباني بيبي رينا لاعب فياريال، عن تفاصيل الشجار الذي جمعه بفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.

الواقعة التي حدثت في دور الـ16 من البطولة أثارت حالة من الجدل وتصدرت عناوين الصحف، بسبب المحادثة والمشادة اللفظية التي جمعت الثنائي.

الحارس المخضرم شرح ما حدث في تصريحات لشبكة "كادينا سير" قائلًا:"من خبرتي وسني أخبرته أنه لاعب رائع، لكن عليه التركيز أكثر على كرة القدم، لأنه يضر نفسه من خلال الدخول في الجدل كثيرًا، فهذا لن يفيده".

وشدد حارس فياريال على إعجابه بالنجم البرازيلي، مشيرًا إلى أنه سيصل إلى أعلى مستويات ممكنة كلما زاد تركيزه على ما يجب القيام به في الملعب.

يذكر أن الجناح البالغ من العمر 22 سنة نجح في تسجيل 18 هدفًا وقام بصناعة 9 في 36 مباراة لعبها مع ريال مدريد بكل البطولات هذا الموسم حتى الآن.