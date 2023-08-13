"احذر تركيزي اليوم غير!" .. كواليس الحوار الخاص بين كريستيانو رونالدو وسالم الدوسري في نهائي كأس الملك سلمان

زهيرة عادل
Cristiano Ronaldo - Salem Al-Dawsari - Hilal - Nassr 2023 Arab Club Champions CupUAFAAC Twitter
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ما حذر منه رونالدو تم بالفعل، وحصد اللقب في النهاية على حساب الهلال!

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بدأ نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م "البطولة العربية"، بالأمس، بروح رياضية عالية بين قائدي النصر والهلال السعوديين، البرتغالي كريستيانو رونالدو وسالم الدوسري، إذ دار حوار جانبي "ضاحك" بين الثنائي.

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النهائي حسمه الدون لصالح فريقه، بعدما نجح في إحراز هدفين ليحول تأخر فريقه بهدف، لانتصار قاتل، في الأشواط الإضافية.

لكن قبل انطلاق المباراة، وتحديدًا أثناء إجراء القرعة، لفت البرتغالي الأنظار بحواره مع التورنيدو، وهو ما كشف كواليسه المستشار التحكيمي المصري سمير عثمان، زاعمًا أن هناك مصدر أخطره بما دار.

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عثمان أوضح، خلال برنامج "أكشن مع وليد"، أن القرعة رجحت كفة رونالدو لاختيار مرمى فريقه، لكن حكم اللقاء المغربي رضوان جيد، منح الدوسري أحقية الاختيار، وهو ما اعترض عليه الدون.

صاروخ ماديرا تعامل مع الموقف بطريقة كوميدية، إذ رد، بحسب ما يزعم عثمان: "أنا من فاز في القرعة، احذروا!، اليوم تركيزي جيد من بداية المباراة".

وبما أن سمير عثمان يؤكد أن الحوار دار بهذه الطريقة، بحسب مصدر، فيبدو أن مصدره هو المصري محمود البنا؛ الحكم الرابع في اللقاء، إذ كان ضمن طاقم التحكيم.

يذكر أن كأس الملك سلمان هو أول ألقاب رونالدو مع النصر، إذ لم يفلح الموسم الماضي في حصد أي بطولة، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي من نصف النهائي، فيما اختتم دوري روشن باحتلال الوصافة.

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