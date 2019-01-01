كواليس الاجتماع الأخير بين كوفاتش ونجوم بايرن ميونخ

نيكو كوفاتش المدير الفني المقال من تدريب بايرن ميونخ اجتمع لمرة أخيرة بنجوم الفريق وألقى باللوم عليهم.

ألقى المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني المقال من تدريب بايرن ميونخ باللوم على نجوم فريقه عقب الهزيمة الثقيلة من نظيره آينتراخت فرانفكورت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن المدرب اجتمع باللاعبين صباح الأمس الأحد من أجل الحديث عن أخطائهم في المباراة.

وأكدت الصحيفة أن كوفاتش وجه كلامه لعدة لاعبين وانتقدهم بشكل علني أمام زملائهم في الفريق كان على رأسهم جنابري وتياجو ألكنتارا.

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وقال كوفاتش لجنابري: "أنت تخسر الكرة بشكل سهل للغاية"، وقام بتويجه كلامه لكومان: "أنت تتوقف عن القتال بينما يستمر مولر طوال الوقت".

ومن ضمن الذين تلقوا الانتقادات كان الإسباني تياجو ألكنتارا وقال له: "توقف عن الشعوذة في الملعب" - يقصد الاحتفاظ بالكرة لوقت طويل والقيام بالمراوغات في أماكن خطرة - كما انتقد المجموعة بشكل جماعي.

وأكمل الكرواتي: "أنتم لا تستمعون لي لقد تحدثنا وتدربنا على العديد من الأمور، لو استمرينا بهذا الشكل سنخسر المواجهات المقبلة أيضًا".

جدير بالذكر إدارة بايرن ميونخ كانت قد أعلنت مساء الأمس عن فسخ عقد كوفاتش بالتراضي بين الطرفين بعد الخسارة من آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف لهدف السبت الماضي.