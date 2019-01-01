كوالياريلا على بُعد خطوة من معادلة الرقم الأسطوري لباتيستوتا

رقم مذهل لنجم هجوم سامبدوريا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل فابيو كوالياريلا تألقه الملفت هذا الموسم في السيري آ، وأحرز هدفه الـ14 هذا الموسم ليتصدر قائمة هدافي البطولة بجانب دوفان زاباتا وكريستيانو رونالدو.

وتمكن صاحب الـ35 عامًا من إحرز هدفين في مباراة فريقه سامبدوريا ضد فيورنتينا في الجولة الـ20 من البطولة والتي انتهت منذ قليل بالتعادل 3-3.

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وتُعد تلك المباراة هي العاشرة على التوالي التي يستطيع فيها كوالياريلا الوصول لمرمى منافسه، إذ لم يتوقف عن التسجيل منذ مواجهة ميلان في ملعب سان سيرو في 28 أكتوبر الماضي.

وبهذا يُصبح اللاعب الذي بدأ مسيرته في شباب تورينو على بُعد مباراة واحدة من معادلة رقم النجم جابرييل عمر باتيستوتا الذي تمكن من التسجيل في 11 مباراة متتالية عام 1994، وهو صاحب الرقم القياسي في التسجيل خلال سلسلة من المباريات المتتالية.

يُذكر أن كوالياريلا لعب لعديد الأندية في إيطاليا أبرزها تورينو وفيورنتينا ويوفنتوس ونابولي وسامبدوريا.