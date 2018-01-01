كوادرادو يعود من ألمانيا بأخبار سعيدة لليوفنتوس

الجناح الكولومبي مازال يُعاني من الإصابة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عاد خوان كوادرادو بأخبار سعيدة من رحلته إلى ألمانيا، إذ لن يكون مضطرًا لخوض عملية جراحية لعلاج ركبته.

وغاب الجناح الكولومبي عن مواجهة فريقه ضد روما في السيري آ الأسبوع الماضي بسبب سفره إلى ألمانيا لتقييم حالته الصحية ومدى حاجته لعملية جراحية لعلاج ركبته، لكنه عاد من هناك بأخبار جيدة بعدما ظهر وجود تحسن على حالته الصحية.

عرض مجنون من برشلونة لضم مبابي!

وقال يوفنتوس في بيان رسمي مقتضب "يُواصل كوادرادو علاجه الطبيعي مع بعض التحسن. لا يوجد مؤشرات كافية لحاجته لتدخل جراحي حاليًا".

ولم يلعب كوادرادو سوى 15 مباراة مع اليوفنتوس في كل البطولات هذا الموسم نتيجة معاناته من الإصابات، وقد نجح البيانكونيري في الفوز بلقب بطل الشتاء في السيري آ بجانب تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا متصدرًا لمجموعته.