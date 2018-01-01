كهربا يحصل على جائزة لاعب الشهر في الزمالك

اللاعب تألق ونجح في تسجيل خمسة اهداف مع القلعة البيضاء خلال الشهر المنصرم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلنت الصفحة الرسمية، لنادي الزمالك حصول محمود كهربا، على جائزة لاعب الشهر لشهر نوفمبر في الفريق.

وتألق كهربا مع الزمالك في شهر نوفمبر، ونجح في تسجيل خمسة أهداف، في شباك كلٍ من وادي دجلة، والجونة، وحرس الحدود، والداخلية.

وشارك كهربا مع الزمالك في خمسة مباريات بالدوري في شهر نوفمبر، نجح في التسجيل خلال أربع منها، وفشل في هز شباك الإنتاج الحربي.

ونجح كهربا حتى الآن في تسجيل سبعة أهداف مع القلعة البيضاء منذ بداية الموسم، كما نجح في صناعة خمسة أهداف آخرين لزملائه في الفريق.

الجدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، وبفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بعد لعب 14 مباراة لكل منهما.

ويستعد الزمالك، لمواجهة القطن التشادي، مساء الجمعة القادم على استاد بتروسبورت، في ذهاب مباريات دور الـ 32 بالكونفدرالية الأفريقية.