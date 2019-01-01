كهربا أساسيًا - تشكيل الزمالك لمواجهة النجم الساحلي

جروس يعلن تشكيل الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة النجم الساحلي التونسي، بكأس الكونفدرالية.

الزمالك سيواجه النجم الساحلي اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

تشكيلة السويسري جروس في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية أمام النجم الساحلي 🔴⚪️📋 pic.twitter.com/MUA0utzQY2 — جول مصر (@goaleg) April 28, 2019

وضم تشكيل الزمالك الآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، يوسف إبراهيم أوباما.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، عمر السعيد، إبراهيم حسن.

الزمالك يدخل المباراة وهدفه تحقيق نتيجة إيجابية، قبل مباراة عودة نصف النهائي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.