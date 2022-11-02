"كن خالدًا".. إعلان موعد وثائقي فوز الأرجنتين بكوبا أمريكا 2021

Netflix كشفت عن الفيديو التشويقي الخاص بالمسلسل الوثائقي الذي يستعرض فوز الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 2021.

كشفت منصة "Netflix" للبث الرقمي عن الفيديو التشويقي للمسلسل الوثائقي الخاص بتحقيق منتخب الأرجنتين للقب بطولة كوبا أمريكا 2021 التي أقيمت في البرازيل، وموعد عرض المسلسل.

منتخب الأرجنتين تمكن في البرازيل من إنهاء صيام وصل إلى 28 عامًا، عن تحقيق لقب كوبا أمريكا، ليحصد "الألبيسيليستي" اللقب الخامس عشر في تاريخه، ليتساوى مع منتخب أوروجواي كأكثر المنتخبات حصد للقب.

المسلسل الوثائقي الجديد سيتم إطلاقه من "Netflix" في الثالث من نوفمبر الجاري حول العالم، حيث يمكنك أن تعيش كواليس فوز الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 2021.

المسلسل الذي يتكون من ثلاث حلقات اسمه "كن خالدًا: أبطال كوبا أمريكا"، وهو وثائقي يغطي ويستعيد 45 يومًا قبل البطولة التي أقيمت في البرازيل.

وستتمكن خلال الوثائقي من مشاهدة المسار الطويل والمعقد الذي كان على لاعبي الأرجنتين اتباعه من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائن "الألبيسيليستي".

وخلال المسلسل، ستشاهد نجوم الأرجنتين وعلى رأسهم القائد ليونيل ميسي، بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني، حيث يتم بناء قصة تحقيق اللقب من خلال المقابلات مع اللاعبين وأساطير الأرجنتين والعديد من الخبراء.