كنو يعلق على الاهتمام الأوروبي به: والدي وهذا الشخص هم أصحاب الفضل

لاعب وسط المنتخب السعودي تألق بشكل كبير في مونديال قطر، رغم إيقافه محليًا قبل أشهر

حاز محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال والمنتخب السعودي، على اهتمام الصحافة الأجنبية، بعدما قدم أداءً رائعًا خلال كأس العالم قطر 2022.

كنو كان ضمن الكتيبة التي حققت الفوز التاريخي أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مشوار الأخضر في المونديال، ثم واصل أدائه الجيد رغم الهزيمة في المباراة الثانية أمام بولندا.

تألق كنو دفع عدد من الصحف الأوروبية للحديث عنه قدراته، بجانب مطالب محمد أبو تريكة؛ نجم المنتخب المصري الأسبق، له بضرورة اتخاذ خطوة الاحتراف الأوروبي.

وعلق كنو على هذه الإشادات، إذ قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء: "هذا بفضل دعا الوالدين، ووقوف الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب، معي، فهو وقف مع اللاعبين الموقوفين والمصابين، ونحن أردنا رد الجميل له".

رينارد تمسك بمشاركة كنو في مونديال قطر، رغم الانتقادات الكثيرة التي نالها، في ظل إيقاف اللاعب من المشاركة في المباريات المحلية منذ أشهر، بقرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي، نظرًا لتوقيعه لناديين في آن واحد.