"كنت مشجعًا للهلال في تلك الفترة".. البلوشي يفاجئ جماهير الزعيم!

ماذا قال المعلق العماني الشهير خليل البلوشي؟

كشف المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، عن كواليس تعليقه على مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مؤكدًا أنه كان مشجعًا للهلال في تلك المباراة.

واستعاد الهلال لقب دوري أبطال آسيا في عام 2019، بعد غياب استمر 19 عامًا، إثر فوزه على أوراوا الياباني في النهائي القاري، حيث حقق الزعيم فوزًا في مباراة الذهاب بنتيجة (1-0)، ثم كرر فوزه في لقاء العودة (2-1) باليابان، ليحصد اللقب الآسيوي الثالث في تاريخه.

وقال البلوشي، في حواره مع الإعلامي معن القويعي، عن محبة جماهير الهلال له، "هذا توفيق من رب العالمين. كنت محظوظًا بالتعليق على نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وكنت أعرف حجم البطولة، وتأثير فوز الهلال بالبطولة، ومدى شغف الهلاليين بالعودة للزعامة الآسيوية، وعرفت أنها ستكون بوابة إذا فُتحت فلن تغلق مجددًا، الهلال فك العقدة وشارك بعدها في الآسيوية باستمرار".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "جمهور الهلال يريد دائمًا أن يكون فريقه الأفضل في كل شيء؛ الأفضل في الدوري السعودي، وفي دوري أبطال آسيا، وأفضل مشاركة في كأس العالم للأندية، وهي من الأمور الذي أثبتت أهمية المباراة، وكنت أستشعر قيمة الحدث".

وتابع البلوشي "هناك نهائي آسيوي، فيه منافس ياباني وآخر عربي خليجي، فمن حقي أن أقف بجانبه، أنا هلالي سعودي في تلك المباراة النهائية، وأتمنى تتويجه باللقب، مثلما كنت (سداويًا) أثناء تأهل السد لنهائي آسيا 2011، في النهاية، حاولت البحث عن تفاصيل وجزائيات بسيطة كان يبحث عنها جمهور الهلال، والحمد لله ربنا وفق الهلال للفوز بالبطولة".

الجدير بالذكر أن العين الإماراتي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2024، حيث يلتقي بنظيره يوكوهاما إف مارينوس الياباني في 11 و25 مايو المقبل.