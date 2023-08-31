"كنت مرتزقًا يومًا ما!" .. أسطورة ليفربول يعلق على احتمالية انتقال محمد صلاح للاتحاد

الميركاتو الصيفي أغلق أبوابه في أوروبا، لكن محمد صلاح لا يزال حديث الساعة في ظل سعي السعودية ورائه، فما هي رسالة أسطورة ليفربول له؟

SHAHID

في وقت محاصر به محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، بمطالب البعض بعدم الموافقة على عرض الاتحاد السعودي، خرج أسطورة الريدز جرايم سونيس ليفاجئ الجماهير بدفاعه عن موقف اللاعبين المنتقلين لدوري روشن.

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النادي السعودي يحاول جاهدًا حسم صفقة الفرعون المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إذ وصل عرضه لنظيره الإنجليزي لـ150 مليون يورو، ولا تزال المحاولات جارية، رغم إغلاق السوق الأوروبي إلا أن السعودي أبوابه ستغلق مع منتصف ليل السابع من سبتمبر الجاري.

وحول صلاح ومن اتخذ بالفعل خطوة اللعب في السعودية من نجوم أوروبا ككريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار دا سيلفا وغيرهم، قال سونيس، خلال تصريحاته لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لقد كنت مرتزقًا يومًا ما، كنت قائدًا لليفربول، وبعدما حققت كأس أوروبا والدوري وكأس الدوري عام 1984م، ذهبت للعب في إيطاليا، لأنها كانت المكان الذي يتجه له أفضل اللاعبين في العالم وقتها، وحقيقةً ما دفعني للذهاب لهناك أكثر من أي شيء آخر، بصرف النظر عن التحدي الجديد، هو أنني كنت سأحصل على الكثير من الأموال، تركت أفضل نادٍ في أوروبا وقتها، دون أن أضع في اعتباري ما إذا كان من الممكن أن أحقق هذه الألقاب مرة أخرى أم لا".

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وأضاف: "أعتقد أن من اتجه للسعودية هم لاعبون في نهاية مسيرتهم، هؤلاء هم من ينجذبون إليها، لقد لعبوا في الأندية الكبرى وجمعوا قدرًا كبيرًا من المال، وما يفعلونه حاليًا بمثابة تزيين كعكتهم الأخيرة، إذ سيحصلون على المزيد من الأموال من وراء اللعب في السعودية، هم وحدهم من يمكنهم الإجابة على سؤال ما إذا كانت هذه الخطوة صحيحة بالنسبة لهم أم لا".

أسطورة الريدز اختتم: "البعض قد يرفض مثل هذه العروض، لكن أعتقد أن الغالبية العظمة ستقول نعم، عندما تقترب مسيرتهم من نهايتها وقد حققوا بالفعل أشياء عظيمة في عالم كرة القدم".

SHAHID