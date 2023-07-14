"كنت سأعتزل فورًا" .. ميسي يكشف السيناريو الأسوأ!

ليونيل ميسي بطلًا للعالم لحسن الحظ!

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي أنه كان سيعتزل اللعب على المستوى الدولي بشكل نهائي حال لم يتوج فريقه بكأس العالم الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات لصالح "فوتبول ديلي" وقال ميسي: "لقد استمتعت بكل لحظة في البطولة كما لم أفعل من قبل، هذا لأنني علمت أن ذلك سيكون آخر كأس عالم لي".

وأضاف: "لأكون صريحًا، لم أكن لأذهب للمنتخب مرة أخرى لو لم نصبح أبطالًا للعالم، لكن الآن الأمر مختلف ولا أستطيع أن أترك الفريق".

وأكمل: "يجب أن أستمتع بتلك اللحظات، الآن لدي الكثير من السلام النفسي وثقة كبيرة في المجموعة التي نملكها من اللاعبين".

جدير بالذكر أن الأرجنتين كانت قد توجت بطلة لكأس العالم عقب الفوز على فرنسا بركلات الترجيح عقب أن سجل ميسي هدفين في الوقتين الأصلي والإضافي وانتهت المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.