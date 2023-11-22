"كنت سأضرب كثيرًا، ولكن!" .. نيمار يُعلق على مباراة البرازيل والأرجنتين

البرازيل خسرت في لقاء مثير وعنيف

غاب نيمار نجم الهلال عن مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ولكنه لم يُفوت اللقاء دون التعليق عليه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

البرازيل تعرضت لخسارة تاريخية على ملعب ماراكانا بهدف نيكولاس أوتاميندي في الشوط الثاني، وقد جاء اللقاء مثيرًا وعنيفًا وبدأ بأحداث شغب بين الجماهير ولحظات من التوتر على أرض الملعب.

نيمار نشر مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" في إنستجرام وعلق قائلًا على اللقاء "لو كنت موجودًا في الملعب لتعرضت للكثير من الضرب، لكني كنت سأحدث الكثير من الفوضى. فقط أعطوني الكرة وسأقوم بعدة أشياء صغيرة هناك".

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نيمار كان قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة البرازيل وأوروجواي، وقد قدر الأطباء عودته للتدريبات في أغسطس القادم.

يُشار إلى أن خسارة البرازيل أمام الأرجنتين هي الأولى لها على ملعبها في تاريخ مشاركاتها في التصفيات المؤهلة للمونديال.