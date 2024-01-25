"كنت بحالة سُكر مثل الحيوانات".. والدة لاعب مانشستر سيتي في موقف محرج أمام المحكمة

"لم أقصد إيذاءه ويمكنكم رؤية ذلك"

أدانت محكمة إنجليزية، السيدة كلير رولاندز والدة لاعب مانشستر سيتي فيل فودين، بسبب تصرف غير مسؤول خلال تواجدها في إحدى الملاهي الليلة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وظهرت كلير في مقطع فيديو مدته 52 ثانية، والذي تم عرضه في المحكمة، حيث كانت تواجه بقوة ضباط الشرطة الذين تم استدعاءهم إلى مكان الحادث، بسبب تعديها على أحد الأفراد إذ قامت بنزع قبعته عن رأسه وهي في حالة سُكر، لكنها رفضت الانصياع للشرطة حتى تم تقييدها.

وتمت تبرئة رولاندز من تهمة الاعتداء على هذا الشخص، ولكن تم تغريمها بسبب سلوكها، بعد أن اعترفت للشرطة: "أنا لا أشرب الخمر كثيرًا ولكن عندما أفعل ذلك، أكون مثل الحيوانات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت: "كنت في حالة سُكر. لقد كان الأمر مجرد القليل من المرح والمزاح. لم أستطع أن أصدق ذلك، أنني يمكن أن أقع في مشكلة إذا قمت بخلع قبعة شخص ما. إنها شيء متعارف عليه في الحفلات، أن أخلع قبعة شخص ما ثم أرتديها مرة أخرى. لم أقصد إيذاءه ويمكنك رؤية ذلك في الفيديو. لقد كان الأمر مجرد مزاح وتم التعامل معه بطريقة خاطئة".

واستمعت المحكمة إلى والدة لاعب السيتي الشهير، وقال رئيس القضاة دنكان كامبل للمحكمة: "من الواضح في ذلك الوقت أنك كنت في حالة سكر، وتستمتعين بوقتك، الأمر متروك للادعاء لإثبات قضيته بما لا يدع مجالًا للشك وأنك كنت تنوين استخدام القوة. من الواضح أن السيد شورتمان لم يحضر وأن تصرفاتك لم تكن بالتراضي. لذلك نجدك غير مذنبة".

وفي النهاية تمت تبرئة رولاندز، من تهمة الاعتداء لكن المحكمة أقرت بأنها مذنبة في جلسة استماع سابقة، لكونها مخمورة وتم تغريمها 225 جنيهًا إسترلينيًا، والتي سيتعين عليها دفعها في غضون 90 يومًا.