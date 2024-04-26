"لا أريد العودة فقط من أجل المال" .. هازارد يرد على أنباء التراجع عن الاعتزال

صديق قديم يثير الجدل حول مصير النجم البلجيكي

كشف البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي وريال مدريد السابق، عن موقفه من العودة إلى الملاعب بعد عام من اعتزاله كرة القدم.

وكان هازارد (33 عامًا) قد أعلن اعتزاله في أكتوبر من العام الماضي، بعد مسيرة مميزة لعب خلالها لأندية ليل، تشيلسي وريال مدريد، إلا أن رحلته توقفت في النادي الملكي بسبب الإصابات الطويلة التي لازمته.

وترددت أنباء عن عودة النجم البلجيكي من الاعتزال لينضم إلى أحد أندية الدوري الأمريكي، إلا أنه خرج في تصريحات نقلتها شبكة "Voo sport"، مؤكدًا أن الأمر لا يتعدى كونه مزاحًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال هازارد: "لقد كنت أمزح بأنني سأنضم إلى كريستيان بنتيكي في واشنطن دي سي يونايتد.. لأكون صادقًا، لم أعد أرغب في لعب كرة القدم بعد الآن. لا أريد العودة فقط من أجل المال".

وسبق أن تزامل هازارد مع بنتيكي في المنتخب البلجيكي لفترة طويلة، حيث خاض إيدين مباراته الدولية الأولى مع بلجيكا عام 2008 وسجل 33 هدفًا في 126 مباراة.

وقاد الدولي البلجيكي منتخب بلاده لاحتلال المركز الثالث في كأس العالم 2018 في روسيا قبل اعتزاله دوليًا، عقب الخروج من دور المجموعات في كأس العالم العام الماضي في قطر.