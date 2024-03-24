"سجلت مثله بألعاب الفيديو" .. تعليق مفاجئ من إندريك بعد هدفه في إنجلترا

كاد أن يبكي ولكنه تماسك!

علق إندريك فيلبي نجم بالميراس والمنتخب البرازيلي، الذي سيُصبح لاعبًا في ريال مدريد بداية من الصيف المقبل، على الهدف الذي سجله في مرمى إنجلترا على ملعب ويمبلي.

وأصبح إندريك من مقاعد البدلاء ليُصبح أصغر لاعب يُسجل هدف الفوز في مباراة للرجال على ملعب ويمبلي، حيث قاد البرازيل للانتصار على إنجلترا.

وقال إندريك خلال تصريحات لـ"The Athletic": "ما زلت أفكر في الهدف الذي سجلته، أعتقد أن الأمر كلفني بعض الشيء عندما أتيحت لي الفرصة للتسجيل مرة أخرى".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل: "لا أستطيع الكشف فأنا لم أستطع التفكير في الهدف الذي سجلته، إنه شعور فريد من نوعه، كنت ألعب ألعاب الفيديو وسجلت هدفًا على ملعب ويمبلي والآن لعبت مع البرازيل في الوضع الوظيفي وسجلت هدف".

وأضاف نجم بالميراس: "سأتذكر اللعب هنا في ويمبلي خلال المباراة والتسجيل، جاء ذلك في ذهني وظللت أفكر فيه، لم أستطع التركيز في المباراة بعد الهدف".

واختتم لاعب ريال مدريد القادم تصريحاته قائلًا: "ستكون ذكرى فريدة من نوعها، فعائلتي هنا وأيضًا صديقتي ووكلائي، أنا لست من النوع الذي يبكي كثيرًا ولكنني أمنع نفسي من هذا الأمر، فأنا سعيد جدًا".