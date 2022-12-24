"كنت أعرف" .. كروس يرد على تحميله مسؤولية فشل ألمانيا في المونديال!

نجم المانشافت اعتزل اللعب الدولي ولكن البعض يحمله فشل المانشافت في قطر

رد النجم الألماني لريال مدريد طوني كروس على صحفية قامت بتحميله مسؤولية فشل ألمانيا في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

واعتزل متوسط الميدان اللعب مع المانشافت عقب أمم أوروبا الأخيرة في يوليو 2021 وخروج بلاده على يد إنجلترا بالدور الثاني.

وأثناء حديثها في "El Chiringuito"، قالت كريستينا كوبيرو، الصحفية الإسبانية، إن كروس كان من أسوأ اللاعبين في المونديال الأخير.

وكانت كوبيرو تختار أسوأ لاعبي البطولة، فاختارت فينيسيوس جونيور من البرازيل، بالإضافة إلى "أي لاعب آخر من الفريق الألماني، كروس على سبيل المثال"، على حد تعبيرها.

ولم يفوت النجم الألماني الفرصة للرد والتعليق بسخرية، فكتب عبر حسابه على تويتر: "كنت أعلن أن أحدهم سيقوم باللوم علي"، مع نشر لفيديو تعليقات كوبيرو.